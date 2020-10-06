دفعة جديدة لحل الأزمة بين تركيا واليونان برعاية الناتو

بينما يستعد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، لإجراء محادثات في أثينا يوم الثلاثاء عقب زيارة لأنقرة يوم الاثنين، وبعد اتفاق بين الجانبين لإعادة إطلاق الاتصالات الاستكشافية، يبدو أن هناك دفعة جديدة جارية لحل مشكلة قبرص، وهي نقطة خلاف أخرى بين البلدين.

ووفقا لصحيفة "اكثميريني" اليونانية، وصل الأمين العام لحلف الناتو جين ستولتنبرج إلى أثينا صباح اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ووزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس.

ووفقًا لإعلان وزارة الخارجية التي تستضيف الاجتماع، فإن المسؤولين الثلاثة سيبحثون الوضع الجاري في شرق البحر المتوسط ​​والجهود المبذولة لتهدئة التوتر بين أعضاء الناتو اليونان وتركيا، قبل أن يجتمع ستولتنبرج أيضًا مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتأتي زيارة ستولتنبرج في أعقاب زيارته لأنقرة، في رحلة تأتي قبل إطلاق المحادثات الاستكشافية بين الجانبين بهدف إنشاء "آلية تفادي تضارب" من شأنها تجنب تصعيد التوتر اليوناني التركي بشأن الحقوق البحرية والطاقة في شرق البحر المتوسط.

في أنقرة يوم الاثنين، انتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليونان وفرنسا اللتين دعمتا أثينا في شرق البحر المتوسط ​، في إشارة إلى "الحلفاء السيئين ... الذين يجلبون خلافاتنا باستمرار إلى الناتو".