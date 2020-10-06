الأسد: أردوغان يقف وراء تصعيد الصراع في قرة باغ ويدعم التنظيمات الإرهابية

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك يقف وراء تصعيد الصراع في قليم ناجورنى قرة باغ.
وأكد الأسد، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم "الثلاثاء"، أن: "تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا"، مضيفا: "أن أردوغان يعمل على إشعال الحروب لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية، خاصة بعد فضائح تتعلق بصلاته بتنظيم (داعش).
وأضاف "أن الجميع يعرف أن تنظيم (داعش) كان يبيع النفط السوري عبر تركيا وبحماية أمريكية، موضحا في الوقت نفسه أن الدول الغنية متواطئة مع الرئيس التركي في دعم الإرهاب، كما أن تركيا باتت أداة لتنفيذ سياسة هذه الدول".
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