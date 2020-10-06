بسبب دعوة تغيير النظام الانتخابي.. بري يبدأ معركة جديدة في لبنان

قالت صحيفة "الجمهورية" اليومية، الثلاثاء، إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا إلى اجتماع مشترك للجان النيابية، الأربعاء ، في مرحلة مفتوحة أمام كل احتمالات "تغيير النظام" في لبنان ، لبحث مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.

بدعوة من بري تنعقد جلسة مشتركة للجان: الميزانية والمالية ، والإدارة والعدل ، والدفاع الوطني ، والداخلية والبلديات ، لدراسة مقترحات مشاريع قانون الانتخابات التالية:

- اقتراح مشروع قانون الانتخاب المقدم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار

- مشروع قانون الانتخابات قدمه النواب نجيب ميقاتي ونيقولا نحاس وعلي درويش

- مشروع قانون انتخاب مجلس الأعيان قدمه النائبان أنور الخليل وإبراهيم عازار

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وفي تصريحات للصحيفة ، قال النائب عن حزب "القوات اللبنانية" وهبي قاطيشا عن كتلة الجمهورية القوية إن "القوات اللبنانية ترفض مناقشة قانون انتخاب (جديد).

وسيكون موقفنا واضحا داخل وخارج الجلسة المشتركة غدا وهو دراسة مقترحات مشاريع قانون تتعلق بالانتخابات النيابية ".

من جهته ، قال النائب عن التيار الوطني الحر جورج عطا الله : "إذا أراد البعض الاستفادة من قانون انتخابي مع إبقاء كل شيء على حاله ، فهذا ليس خيارًا بالنسبة لنا".

وأضاف "من ناحية أخرى ، نحن منفتحون على أي اقتراح يقودنا جميعًا إلى فهم مفهوم وشكل الدولة المدنية".

قال عطالله إن كتلته جاهزة للمفاوضات إذا كان المفهوم المعني يهدف إلى "التطور والتقدم" ، وإلا "لن نتفق" على أي تغيير في نظام التمثيل النسبي الحالي لمجرد أن البعض يعتقد أنه "غير مناسب لهم وفق المصالح الخاصة ".