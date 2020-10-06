فيروس كورونا يحجب فيلمي "دون" و"ذا باتمان"

أعلنت شركة "وورنر براذرز"، مساء الاثنين، عن تأجيل إصدار فيلمي "دون" و "ذا باتمان"، بسبب تأثر دور السينما من وباء كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت "وورنر براذرز" إنها ستؤجل إصدار فيلمي "دون" و "ذا باتمان"، في انتكاسة أخرى لصناعة الترفيه التي تضررت من عمليات الإغلاق بسبب مرض كوفيد-19، وإجراءات التباعد الاجتماعي التي تسببت في إغلاق دور العرض في جميع أنحاء العالم. وفقا لرويترز.

ومن المقرر الآن عرض فيلم "دون"، وهو فيلم خيال علمي للمخرج الكندي دينيس فيلنوف، في أكتوبر 2021 بدلا من ديسمبر المقبل. وتأجل عرض فيلم "ذا باتمان" بطولة روبرت باتينسون إلى ربيع 2022 بدلا من أكتوبر من العام المقبل.

ويجري تأجيل عرض الأفلام حتى بعد تخفيف القيود حيث لا يزال الناس يشعرون بالقلق من دخول قاعات السينما، بينما لا تزال العديد من دور الغرض مغلقة.

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يشار إلى أنه فيلم جيمس بوند الجديد "نو تايم تو داي"، أي "لا وقت للموت"، قد حطم الآمال في عودة الجمهور إلى شباك السينما، حيث تقرر تأجيل عرض الفيلم الجديد إلى العام المقبل، في وقت تسعى فيه صناعة السينما للعودة إلى رواجها في ظل جائحة كورونا.

ومع تأجيل عرض فيلم بوند الجديد، يبقى فيلم "ووندر وومن 1984" أو "المرأة الخارقة 1984"، الذي لا يزال من المقرر عرضه في يوم عيد الميلاد خلال ديسمبر، واحدا من الأفلام الكبيرة القلائل التي ما زالت في قائمة العرض لعام 2020.

كما تأجل عرض أفلام أخرى ذات ميزانيات كبيرة إلى العام المقبل ومن بينها فيلم "الأرملة السوداء" أو "بلاك ويدو" من إنتاج شركة مارفيل وكذلك جزء جديد لفيلم "توب غن".