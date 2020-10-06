رئيسة بلدية باريس: الوضع الصحى فى البلاد خطير للغاية

ووفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية، فأن المطاعم يمكن أن تستمر فى العمل شرط احترام البروتوكول الصحى الجديد حيث قال قائد شرطة باريس "ديدييه لالمان" إنها تدابير عاجلة لأن الوباء يتفشى بسرعة كبيرة، موضحا أن حمامات السباحة والنوادى الرياضية ستبقى مغلقة باستثناء ما يتعلق بالأنشطة المدرسية، فضلا عن المتاجر والمعارض وقاعات المؤتمرات، ولكن المراكز التجارية ستسمح بوجود أربعة زبائن لكل أربعة أمتار مربعة.

وأوضح "لالمان" أن التجمعات العامة ستكون محصورة على 10 أشخاص، ولن يسمح بحضور أكثر من ألف شخص فعاليات رياضية أو ثقافية فى الملاعب المفتوحة.

وكانت فرنسا قد سجلت نحو 17 ألف إصابة جديدة بالفيروس السبت الماضى وحده، فى أعلى عدد إصابات يومية منذ بدأت السلطات الفرنسية حملة فحوص واسعة النطاق.