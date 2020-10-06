أكبر حصيلة يومية منذ مايو.. روسيا تسجل 11615 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت روسيا، اليوم، الثلاثاء، قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واقتربت من أكبر حصيلة سجلتها البلاد منذ تفشي الجائحة.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11615 إصابة جديدة و188 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة يومية منذ مايو الماضي.
وارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و237504 حالات، وتم تسجيل 21663 حالة وفاة حتى الآن؛ بحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، للمركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقال المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا إن 6252 شخصا تعافوا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 988576 شخصا.
وفي وقت سابق، قال المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يخطط لإغلاق الحدود أو الحد من الحركة الجوية، وذلك بعد تسجيل ارتفاع مطرد في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.
وقبل ذلك أعلن مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، في وقت سابق اليوم الاثنين، أنه لا يستبعد إمكانية إغلاق الحدود مرة أخرى وتقليص عدد الرحلات الجوية، لإجراء للتصدي لتفشي الوباء.
وكانت الرئاسة الروسية قد أكدت الأسبوع الماضي، أن ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا في البلاد يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية على كل المستويات، لكن الحكومة لا تدرس الآن خيار العودة إلى فرض إغلاق كلي.
وتسعى روسيا إلى تسريع إجراءات الموافقة على لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد، رغم الشكوك التي ساورت عملية التصريح باستخدام اللقاح الأول، الذي أعلنت عنه في أغسطس الماضي.
ويطور اللقاح الثاني المسمى "إيبيفاكورونا"، مركز "فيكتور"، وهو مختبر أبحاث سوفييتي سابق للأسلحة البيولوجية.
وقال مسؤولون روس إن التجارب المبكرة أثبتت "فعاليته وسلامته"، لكن هذه التجارب لم تنته بعد، ولا يزال يتعين إشراك آلاف المتطوعين في تجارب جديدة، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.
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