شراكة جديدة بين إسرائيل والإمارات بمجال التكنولوجيا.. تفاصيل

قالت شركة آور كراود الإسرائيلية للاستثمار في المشاريع وشركة فينكس لتطوير المشروعات، اليوم الثلاثاء، إنهما وقعتا مذكرة تفاهم لتعزيز الروابط في قطاعي الأعمال والتكنولوجيا بين الإمارات وإسرائيل.
ويعزز ذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد توقيع اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما الشهر الماضي.
وستدعم آور كراود، ولديها تعهدات تمويل تصل إلى 1.5 مليار دولار، شركات ناشئة مقرها الإمارات تسعى للنمو والتطور في إسرائيل، فضلا عن تلك التي تسعى للتعاون في مجال الابتكار.
ويرأس فينكس عبد الله سعيد النابوده، رئيس مجلس إدارة النابوده للاستثمار، وستكون فينكس منصة استثمار لمكاتب مملوكة لأفراد وعائلات في الخليج تريد الاستثمار في التكنولوجيا بإسرائيل.
كما ستقدم فينكس شركة آور كراود إلى شركات ناشئة في الخليج بهدف جمع استثمار من خلال منصة الاستثمار الجماعي لآور كراود. كما تساعد فينكس شركات ناشئة إسرائيلية لإيجاد شركاء محتملين في منطقة الخليج.
وعينت آور كراود صباح البنعلي كشريك بالمشروع ورئيس منطقة الخليج.
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