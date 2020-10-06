البنك المركزى العُماني يحذر مواطنيه من عملة خطيرة

حذر البنك المركزي العماني، اليوم الثلاثاء، من تداول العملات الرقمية المشفرة.
وقال البنك في بيان له إن العديد من العملات، كعملات داغ كوين (Dagcoin) وغيرها، محفوفة بمخاطر عالية، بسبب تذبذب قيمتها بشكل كبير، ومخاطر استغلالها في القرصنة الإلكترونية والاحتيال.
وأكد البنك المركزي في سلطنة عمان على أنه لم يمنح أي ترخيص لأي مؤسسة أو هيئة لتداول العملات الرقمية المشفرة أو ما شابهها من منتجات، أو المتاجرة بها.
وDagcoin هي عملة تدعي الشركة المصدرة لها أنها مشفرة وتمنح فرصة تسويق متعدد المستويات.
بدأت الشركة في عام 2017 وأسسها "نيلز غروسبيرغ"، وهي واجهة لجذب الناس للاستثمار في الداغ كوين، تعتمد على مخطط بونزي أو ما يعرف أيضا بـ"المخطط الهرمي" حيث أن عملية جذب واستقدام مستثمرين جدد في العملة هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الظفر بمكسب مالي.
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