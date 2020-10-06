متحدث الجيش الإسرائيلي : فتح أبواب السلام أعظم إنجازات حرب أكتوبر

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء الموافق الذكري الـ47 لنصر أكتوبر العظيم "السادس من أكتوبر هي الحرب التي فتحت أبواب السلام وحولت العدو الى صديق".
وقال ادرعي أنه "في مثل هذا اليوم، في السادس من أكتوبر 1973 اندلعت نيران حرب أكتوبر التي تسمى في إسرائيل حرب يوم الغفران".
وتابع أن "إسرائيل ضربت في أقدس أيامها، وهو عيد الغفران، وكانت هنالك مفاجأة كبرى".
وأضاف "لقد حقق الجيشان المصري والسوري بعض الإنجازات الميدانية المهمة في مراحل الحرب الأولى حيث عبر الجيش المصري قناة السويس وانتشر على امتداد ضفتها الشرقية بينما اخترقت القوات السورية الجولان ولم تتمكن إسرائيل من صد القوات".
وأكد أن "هذه الحرب وضعت حدًا للحروب بين إسرائيل ومصر وفتحت باب السلام في المنطقة مع توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل وأعظم دولة عربية".
واختتم "أن حرب اكتوبر بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري ولكن أعظم انجازاتها هو فتح أبواب السلام في المنطقة".
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