أخبار اليمن : الامين العام يرأس اجتماعا للجنة الإعلامية للمؤتمر

الامين العام يرأس اجتماعا للجنة الإعلامية للمؤتمرعقدت اللجنة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الأمين العام غازي أحمد علي محسن خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .

وناقشت اللجنة العديد من القضايا مؤكدة على ضرورة إيلاء وسائل الإعلام المؤتمرية أهمية خاصة للفعاليات الوطنية والدينية في تغطيتها وخصوصا الاحتفال بالعيد الوطني السابع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وطرد المحتل البريطاني من جنوب الوطن ؛وضرورة أن يكون الاحتفاء بذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر محطة للصمود ومقاومة الغزاة والمحتلين الجدد حتى طردهم كما طرد الغزاة والمستعمرين السابقين .

كما اشارت اللجنة إلى اهمية التفاعل الاعلامي الكبير مع ذكرى جريمة قصف القاعة الكبرى التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وتغطية الفعاليات التي ستقام بهذه الذكرى باعتبار هذه الجريمة نموذج لجرائم ومجازر العدوان التي ارتكبت في صالات العزاء والاعراس والتي راح ضحيتها مئات وآلاف الشهداء والجرحى .

كما لفتت اللجنة إلى اقتراب موعد الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف وضرورة مواكبة الإعلام المؤتمري لهذه المناسبة الدينية العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم وما حملته رسالة الإسلام من قيم ومبادىء عظيمة .