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ليون الفرنسي يظفر بخدمات الجزائري بلعمري

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انتقل قلب دفاع المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلعمري إلى صفوف نادي ليون الفرنسي بعقد حر لمدة سنة قابلة للتجديد، بحسب ما ذكر النادي الفرنسي.

وكتب نادي ليون الفرنسي على موقعه الرسمي أن بلعمري "انتقل لمدة عام مع خيار تمديد عام إضافي.. وأصبح عاشر لاعب دولي جزائري ينضم إلى ليون". حسبما نقلت فرانس برس.

وكان المدافع البالغ 30 عاما والمتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا قد انفصل عن نادي الشباب السعودي. وأعلن فريق مدينة الرياض في سبتمبر الماضي إلغاء عقد بلعمري بناء على طلبه، وارتبط اسمه آنذاك بالانضمام إلى الهلال والنصر والأهلي.

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 وعجّل مسؤولو ليون في قدوم بلعمري بعد إصابة المدافع البرازيلي مارسيلو الأحد في الدوري المحلي ضد مرسيليا (1-1) ورحيل المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن معارا إلى فولهام الإنجليزي.

وستكون التجربة الأوروبية الأولى لقلب الدفاع بعد احترافه مع نصر حسين داي، شبيبة القبائل ووفاق سطيف. وخاض بلعمري (1,90 م و14 مباراة دولية) أكثر من 200 مباراة في مسيرته الاحترافية.

                 

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