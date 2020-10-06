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جون مكافي في قبضة الشرطة الإسبانية

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اعتقلت الشرطة الإسبانية، يوم السبت، مصمم برامج الأمن الإلكتروني، جون مكافي في مطار برشلونة، بتهمة الاحتيال في الولايات المتحدة.

وقال مصدر من الشرطة الإسبانية إن جون مكافي، مصمم أحد برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر الذي يواجه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة، اعتقل في مطار برشلونة.

ونقلت رويترز عن المصدر قوله إن مكافي اعتقل يوم السبت، قبيل صعوده على طائرة متجهة إلى إسطنبول بجواز سفر بريطاني.

وأضاف أنه سينقل إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث يواجه إجراءات التسليم، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

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وكشف الادعاء الاتحادي الأميركي، الاثنين، عن عريضة اتهام لمكافي تشمل التهرب الضريبي وتعمد عدم الإبلاغ عن إيراداته.

 وجاء ذلك بعد فترة وجيزة من كشف لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية عن أنها وجهت اتهامات مدنية لمكافي بأنه كسب أكثر من 23.1 مليون دولار من تعويضات لم يكشف عنها عن توصيات خاطئة ومضللة بشأن العملات المشفرة.

ويزعم مكافي كسب ملايين الدولارات من الترويج لعملات مشفرة، ومن خلال أعمال استشارية وبيع حقوق قصة حياته لفيلم تسجيلي.

 

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