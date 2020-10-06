المغربي فتوحي يدافع عن ألوان الأهلي السعودي

أعلن نادي الأهلي جدة السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط المغربي إدريس فتوحي "لموسم واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر".

واحترف فتوحي (31 عاما) في الدوري السعودي مع نادي الحزم، كما حمل ألوان عجمان ودبا الفجيرة الإماراتيين، والخريطيات القطري، بعد مسيرة في فرنسا مع ناديي لوهافر وإيستر.

ويحاول الأهلي جدة تعويض النجم الجزائري يوسف بلايلي الذي طالب بفسخ عقده من جانب واحد مع الأهلي.

وانضم فتوحي إلى الحزم في يوليو 2019 قادما بصفقة انتقال حر من دبا الفجيرة، وقدم مستوى جيدا الموسم الماضي بتمريراته الحاسمة برغم هبوط فريقه الى الدرجة الثانية.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الباطن في أولى مراحل الدوري السعودي في 18 الجاري، بعدما أنهى الموسم المنصرم في المركز الثالث، فيما ودع دوري أبطال آسيا من ربع النهائي امام مواطنه النصر بثنائية نظيفة.