وقالت الوزارة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه لا بديل عن الحل السياسى لحل الأزمة مع أذربيجان.
وجاء فى بيان ثلاثى منشور على موقع الخارجية الروسية: "وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، ووزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، الذين يمثلون الدول المشاركة فى رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، يدينون بأشد العبارات التصعيد الخطير وغير المسبوق فى ناجورنى قره باغ وخارجه".
وأضاف البيان: "بالإشارة إلى بيان قادة الدول الثلاث - الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، فى الأول من شهر أكتوبر من هذا العام، يدعو الوزراء أطراف النزاع مرة أخرى إلى الوقف الفورى وغير المشروط لإطلاق النار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأرمينية: لا بديل عن الحل السياسى لحل الأزمة مع أذربيجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.