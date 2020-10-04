حصر مبدئي بالأراضي المناسبة لإقامة تجمعات سكنية على غرار الأسمرات في المحافظات

دوت الخليج – واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاته بهدف اختيار الأراضي المناسبة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بمحافظات الجمهورية، على غرار مشروعي “الأسمرات” و”بشاير الخير”.

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وعقد رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، والدكتور عبدالرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات في عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، على غرار “الأسمرات” و”بشاير الخير”.

ولفت إلى بدء الجهات المعنية بحصر الأراضي الصالحة لإقامة هذه المشروعات في جميع المحافظات، وذلك من أجل الإسراع ببدء تنفيذها في أقرب توقيت ممكن، بعد الاستقرار على جاهزية الأراضي المقترحة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض حصر بعدد قطع الأراضي الفضاء المقترحة في المحافظات، لتنفيذ هذه المشروعات، والذي أعده المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وشمل عدد قطع الأراضي المحتملة في كل محافظة، والتي وصل عددها بشكل مبدئي إلى 73 قطعة أرض، كما تم إبراز موقفها من دخولها الحيز العمراني لكل مدينة أو محافظة.

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كما نوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض قطع الأراضي المقترحة، توضيح موقفها من خريطة التنمية بالمحافظة الموجودة بها، وفي الوقت نفسه تم إبراز الجهات التابعة لها تلك الأراضي.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري وجه ببعض التكليفات الخاصة بتحديد بعض قطع الأراضي المقترحة، بحيث تكون في مناطق أكثر ملاءمة، وإعداد حصر نهائي؛ بعد استبعاد عدد من قطع الأراضي، تمهيدا لمناقشته خلال اجتماع قريب، سعيا للإسراع بالبدء في تنفيذ هذه المشروعات التي تخدم المواطنين بالمحافظات.

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