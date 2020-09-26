الارشيف / الرياضة

كلوب يتغنى بنجم ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يتغنى بنجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، بما قدمه شيردان شاكيري خلال مواجهة الفريق أمام لينكولن سيتي، أول أمس الخميس في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الذي انتهى بفوز الريدز بنتيجة 7-2.

وشارك شاكيري بشكل أساسي في المباراة، لاول مرة منذ كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي، في مركز متأخر قليلا في وسط الملعب.

وافتتح شاكيري التسجيل لفريق ليفربول بعد 9 دقائق بتسديدة رائعة من ركلة حرة، من عند حافة منطقة الجزاء.

Advertisements

وخاض شاكيري 42 مباراة مع ليفربول، في جميع المسابقات، منذ انضمامه في 2018، قادما من ستوك سيتي.

ومع انضمام تياجو ألكانتارا إلى خط وسط ليفربول المليء بالمواهب بالفعل، قلت فرص شاكيري للحصول على وقت للعب لكن كلوب لم يشر إلى أن اللاعب السويسري خارج حساباته.

حيث قال المدرب الألماني: "في البداية كانت مباراة مذهلة من شاكيري في مركز غير مألوف على ما أعتقد. لقد لعب بشكل جيد جدا، ولا يوجد شك إزاء قدرات شاكيري، لم يكن هناك أي شكوك مطلقا وفي هذه اللحظة كل شيء يبدو جيدا للغاية ويبدو واعدا وسنرى ما سيحدث".

ويستعد ليفربول لمواجهة آرسنال ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، يوم الإثنين المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلوب يتغنى بنجم ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا