سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1441، صرحت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بانها سوف تقوم باعتماد سلم رواتب الضباط والأفراد العسكريين في الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيعلن... اقرأ المزيد ← هذة التدوينة سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1441 : سلم رواتب الضباط والأفراد العسكريين في الدولةظهرت أولا علي ثقفني....

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